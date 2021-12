Konferenz „The Specialist Advantage“ Investment-Expertin sieht neue Ära anbrechen

Zum Austausch über aktuelle Themen der Investmentbranche und die hauseigenen Fondskonzepte luden die Fondsanbieter Eyb&Wallwitz, Pictet Asset Management und Métropole Gestion in die Hamburger Veranstaltungsvilla Elb Lounge ein.Auftakt der Veranstaltung bildete die aufrüttelnde Key-Note-Ansprache des Journalisten und Nahost-Experten Michael Lüders. In deutlichen Thesen und mit fundierter Kenntnis der Region sowie der Einzelinteressen vor Ort machte Lüders auf die negativen Folgen westlicher Interventionen im Nahen Osten aufmerksam. Im Konflikt mit dem radikalen Islam befinde man sich erst in Phase eins, so die These des Autors des analytischen Sachbuchs „Wer den Wind sät“. Phase zwei und drei würden von vermutlich mehr Blutvergießen und Terroranschlägen auch in Deutschland gekennzeichnet sein.Weniger beunruhigende Themen schnitt im Seminar der Münchner Fondsboutique Eyb&Wallwitz Fondsmanageran, der die Phaidros-Fund-Reihe des Anbieters vorstellte. Neben der fundamentalen Makroanalyse und einer umfangreichen quantitativ-technischen Komponente lasse das Fondsmanagement, für das neben Konrad auch Geschäftsführerverantwortlich zeichnet, auch Erfahrungswerte und schlicht „Vernunft“ einfließen, so Konrad. Um eine Prognose über einen langen Zeitraum von 20 Jahren, aber auch über einen sehr kurzen Zeitraum zu treffen, helfe kein Modell. Hauseigene Maxime bei der Risikobegrenzung sei, „nie zu lange unter Wasser zu bleiben“, so Konrad., Co-Leiterin Fondsmanagement beim französischen Asset Manager Métropole Gestion, stellte ihren Vortrag unter das Motto „Change of an era“: Wenn die Zinsen zukünftig auch nur leicht anstiegen, so Trawinskis These, würden aktuell hoch bewertete Sektoren wie Pharma, Lebensmittel und Haushalts- und Pflegeprodukte, stark in ihrem Wert fallen. Die außerordentlichen Kursanstiege der letzten Jahre in diesem Bereich seien nicht auf herausragende Fundamentaldaten zurückzuführen, sondern auf das besondere Zinsumfeld. Gebot der Stunde, folgert Trawinski, sei die Ausschau nach Value-Titel.In Zeiten, in denen viele klassische Staatsanleiheprodukte negativ rentierten, sei der Bereich Hochzinsanleihen durchaus attraktiv, war die These von, Leiter High Yield beim Schweizer Vermögensverwalter Pictet Asset Management. Insbesondere kurz laufende europäische Hochzinsanleihen legte Gaiser den Besuchern ans Herz. Da das Pictet-Konzept keine schnellen Wechsel verfolge, sondern eher nach „Buy and hold“ vorgehe, seien mögliche Liquiditätsengpässe am Markt für ihn kaum ein Thema, so Gaiser. Als besonders attraktives Investment im europäischen Hochzinssektor empfahl der High-Yield-Spezialist mit BB und B bewertete Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu vier Jahren.Abschluss der Veranstaltung bildete der Vortrag von Hauptgeschäftsführer des BVI Thomas Richter, der die Besucher auf den neuesten Stand bei regulatorischen Vorhaben aus Brüssel brachte. Der BVI sei immer für gute Regulierung gewesen und habe das auch überwiegend erreicht, so Richter. Das eine oder andere sei jedoch auch schlecht geregelt worden. Die Verwaltungsebene verkompliziere viele politische Vorgaben und gestalte sie langwierig, so der BVI-Chef, der gleichzeitig im Verwaltungsrat der Bafin und im europäischen Fondsverband Efama tätig ist.Eine rege Diskussion entspann sich zwischen Richter und den Konferenz-Besuchern über das Thema, in welchen Fällen der aktuelle Entwurf der Finanzmarktrichtlinie Mifid II Provisionen für Berater zulasse.