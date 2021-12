LBBW Asset Management ohne Berndt Maisch

Berndt Maisch, der mehr als zehn Jahre lang den Dividendenfonds LBBW Dividenden Strategie Euroland gemanagt hat, hat LBBW AM verlassen, um sich selbständig zu machen. Weitere Einzelheiten zu seiner zukünftigen Firma sind derzeit noch nicht bekannt.Maischs Nachfolger beim LBBW Dividenden Strategie Euroland ist Markus Zeiß. Der 37-Jährige ist seit 14 Jahren im Fondsmanagement der LBBW AM tätig, wo er Dividendenstrategien in mehreren Spezialfonds verantwortet. Seit April 2006 hat Zeiß zudem die Position des Abteilungsdirektors inne.