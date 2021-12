Legg Mason: Drei Fonds von drei Töchtern

Die US-Fondsgesellschaft Legg Mason plant hierzulande drei neue Fonds, die von verschiedenen Tochtergesellschaften des Unternehmens gemanagt werden. Die Fonds sollen noch in diesem Jahr in Dublin aufgelegt werden. Der Vertrieb ist auch in Deutschland geplant.Curtis Butler von Batterymarch Financial Management ist für den neuen Batterymarch Emerging Markets Fund mitverantwortlich. Dabei vertraut er auf ein rein quantitatives Modell, das aus seinem etwa 1.500 Aktien umfassenden Anlageuniversum rund 200 günstig bewertete Wachstumstitel filtern soll. Nach diesem Anlagestil managt Butler gemeinsam mit Ray Prasad auch den 2004 aufgelegten Batterymarch Pacific Equity Fund (A0B9K1). Dieser Quant-Fonds berücksichtigt aber nur Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum.Auf die Fernost-Börsen setzt auch der neue Fonds von Rajeev DeMello von Western Asset Management. Er managt von Singapur aus den neuen Asian Opportunity Fund, der in Anleihen aus der Region Asien ohne Japan investiert. Dabei will er vor allem von anziehenden Kursen von Renten profitieren, die in den Lokalwährungen der Schwellenländer notiert sind. Am deutschen Markt ist DeMello bislang mit keinem eigenen Fonds vertreten.Von Brandywine Asset Management wird es in Zukunft auch eine Nachhaltigkeits-Variante ihres Global Equity Fund (WKN: A0LA7V) geben. Fondsmanager Paul Ehrlichmann setzt bei diesem Fonds auf ein Porfolio aus derzeit 75 Aktien, die er für stark unterbewertet hält. Diese Firmen filtert er mit Hilfe eines quantitativen Modells, das neun verschiedene fundamentale Bewertungskriterien beachtet. Demnächst soll eine weitere dazu kommen, mit der Ehrlichmann darauf achtet, ob die Unternehmen nachhaltig wirtschaften. Knapp zwei Drittel des Portfolios des neuen Fonds werde dem des Global Equity entsprechen.