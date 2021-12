Reiseversicherungen LG Limburg urteilt gegen Policen im Schlepptau von kostenlosen Abos

Das Konglomerat Klenk macht wieder auf sich aufmerksam. Diesmal geht es um die Flight Ambulance Services International (FASI), die Versicherungen in Kombination mit Zeitschriften-Abos an den Mann und an die Frau bringt. Vor dem Landgericht Limburg bekommen die Verbraucherschützer recht. Doch ob das Netzwerk damit trockengelegt ist, erscheint fraglich.