Lipper-Report Juni 2015 So viel haben europäische Aktien-, Renten- und Mischfonds eingesammelt

Das Analysehaus Lipper untersucht in regelmäßigen Abständen die europäische Fondslandschaft und identifiziert Trends im Investmentfonds-Bereich. Die jüngsten Zahlen für den Monat Juni stellt Research-Leiter Detlef Glow vor.Die Fonds-Lieblinge im Juni waren erneut die Mischfonds. 12,06 Milliarden Euro legten Investoren in dieser mit Abstand beliebtesten Fondskategorie an. Am zweitbeliebtesten waren Immobilienfonds, die immer noch 0,18 Milliarden Euro an Zuflüssen verzeichnen konnten. Dagegen mussten Rentenfonds Abflüsse von 17,46 Milliarden Euro hinnehmen. Aktienfonds verloren nur 2,47 Milliarden Euro. Geldmarktfonds hatten die größten Mittelabflüsse mit einem Minus von 34,67 Milliarden Euro im Juni zu beklagen.