Live aus München Die besten Bilder vom private banking kongress 2017

"Private Banking: Kreativität über die Regulierung hinaus?" - mit diesem Vortrag des ehemaligen Geschäftsführers von Aldi Nord, Dieter Brandes, endete am Freitag der 12. private banking kongress in München. Volatilität als Anlageklasse, analoge Berater in einer digitalen Welt, neue Konzepte bei Rohstoff-Investments – diese und andere Themen fanden großen Zuspruch bei den 281 Gästen aus dem deutschsprachigen Wealth Management. Wir zeigen Ihnen die besten Bilder der beiden Tage.