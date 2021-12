Live vom private banking kongress 2016 Deutschlands größtes Private-Banking-Forum öffnet heute in München die Türen

München 2016 Die besten Bilder vom private banking kongress

Joschka Fischer, einst Galionsfigur der Grünen und nach dem Regierungswechsel 1998 erster grüner Außenminister der Bundesrepublik. Seit seinem Abschied aus der aktiven Politik 2006 arbeitet er als Autor, Berater internationaler Konzerne, war Gastprofessor an der amerikanischen Elite-Universität Princeton und ist Gründungsgesellschafter von Joschka Fischer and Company. Auf dem Kongress spricht er über die wirtschaftliche Zukunft Europas.Wolfgang Ischinger war unter anderem Botschafter in den USA und in Großbritannien sowie Staatssekretär im Auswärtigen Amt unter Joschka Fischer. Damals vertrat er die Bundesregierung auf zahlreichen internationalen und europäischen Konferenzen, insbesondere im Rahmen der Vereinten Nationen, der Nato und der Europäischen Union. In der Ukraine-Krise ernannte ihn die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zum Moderator, der zwischen den Konfliktparteien vermitteln soll. Sein Vortrag lautet: „Krisen ohne Grenzen – Anmerkungen zur geopolitischen Weltlage".Spiros Margaris ist Geschäftsführer der Beratungsboutique Margaris Advisory und Teilhaber von Kapilendo, einem Online-Kreditmarktplatz, und Moneymeets, einem sogenannten Fintech-Supermarket. Er belegt Rang 2 (Onalytica.com, April 2016) sowie Rang 4 (Jax Finance Conference, März 2016) der weltweiten Vordenker der Fintech-Szene und ist auch als Senior Advisor beim Fintech Forum, dem ersten und größten Hub für Fintechs in Kontinentaleuropa, tätig. Margaris verfügt über 20 Jahre internationale Berufserfahrung im Investment Management sowie Technologie- und Innovationsmanagement. Sein Thema ist der Wert von Banken und Fintechs.