Redaktion 11.12.2015 Lesedauer: 1 Minute

Loys Global Christoph Bruns: „Wie ein Elefant im Porzellanladen"

War es wirklich EZB-Chef Mario Draghi, der die Aktienmärkte in den vergangenen Tagen so verstimmt hat? In seiner jüngsten Kolumne auf Handelsblatt Online nennt Loys-Inhaber Christoph Bruns diverse andere Gründe, die er für wesentlich gravierender hält.