Redaktion 24.11.2016 Lesedauer: 1 Minute

Luca Pesarini Ethna-Aktiv-Manager will Mehrheit bei Mainfirst

Haron Holding strebt eine Mehrheitsbeteiligung an der Mainfirst-Bank an. Die Firma des Ethenea-Fondsmanagers Luca Pesarini, die bereits knapp 45 Prozent an der Mainfirst-Bank hält, will weitere 29 Prozent der Aktien übernehmen.