Karen Schmidt 01.04.2009

LV 1871: Sinkt die Lebenserwartung, steigt die Rente

Die Lebensversicherung von 1871 bietet ihre Extra-Renten-Option aus ihrer Rürup-Rente ab 1. April auch in ihrer fondsgebundenen Riester-Versicherung „Rie-Star“ an. Die Extra-Rente bekommen Versicherte, die zum Rentenbeginn an einer schweren Krankheit leiden.