„Märkte werden jetzt abwärts tendieren“ 10 Marktbeobachter kommentieren den britischen Wahlausgang

Die Briten haben entschieden: Zwar konnten sich in den Wahlen am gestrigen Donnerstag die konservativen Tories unter Führung von Theresa May durchsetzen. Das Ergebnis fiel jedoch knapper aus, als die Premierministerin es sich erhofft hatte: Die Konservativen haben die Mehrheit im britischen Unterhaus verloren – eine herbe Niederlage für die Initiatorin der vorgezogenen Neuwahlen Theresa May. May hatte sich von den britischen Wählern Rückhalt für die kommenden Brexit-Verhandlungen erhofft. Dieser Plan ist nicht aufgegangen.

Nach dem unklaren Wahlergebnis geben Kapitalmarktexperten jetzt Prognosen zu den die Auswirkungen ab, die das Wahlergebnis auf Investoren hat. Wie die Kapitalmärkte auf den britischen Wahlausgang reagieren – und was Anlegern jetzt beachten sollten – erklären hier 10 Marktbeobachter.