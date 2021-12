Felix Hannemann/Iris Bülow 09.08.2016 Aktualisiert am 14.09.2016 - 12:58 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Mainfirst-Vertriebsleiter im Interview Teil 1 „Ich habe großen Respekt vor unserem Mitbewerber Flossbach von Storch“

In einer großen Interview-Serie befragt DAS INVESTMENT die Vertriebs-Chefs der führenden Fondsgesellschaften zu den wichtigsten Trends in den Bereichen Märkte, Produkte, Zielgruppen und Regulierung. Hier gibt Thomas Hammer, Leiter Entwicklung Privatkundengeschäft bei Mainfirst, einen Einblick in aktuelle Vorhaben seines Hauses.