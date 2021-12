Svetlana Kerschner 28.07.2015 Aktualisiert am 10.03.2020 - 15:16 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Maklerpool plant Digitalisierung Fondskonzept will Fonds nach dem Zalando-Prinzip vertreiben

Virtuell ein Produkt auswählen, in den Warenkorb legen, bezahlen und fertig - so könnte der Fondseinkauf schon bald funktionieren. Zumindest bei Maklern, die Fondskonzept angeschlossen sind. Denn der Maklerpool plant ein Tool, das den Fondskauf so einfach wie den Schuhkauf bei Zalando gestaltet.