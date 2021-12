MAN Bonus-Pro-Zertifikat: Talfahrt gestoppt?

Das Papier läuft noch bis zum 17. August 2010. Sofern die Kursschwelle bei 22,9 Euro – die nur vom 10. Mai 2010 bis zur Fälligkeit aktiv ist – unverletzt bleibt, bringt das Zertifikat eine jährliche Rendite von 6,2 Prozent ein. An Kurssteigerungen der Aktie nimmt das Papier unbegrenzt teil. Wird die Barriere, die aktuell mit knapp 42 Prozent in sicherer Entfernung zu liegen scheint, in den letzten gut drei Laufzeitmonaten berührt oder unterschritten, müssen die Aktienverluste in vollem Umfang mitgetragen werden.