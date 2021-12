Marc Friedrich 10.10.2014 Lesedauer: 1 Minute

Marc Friedrichs Kristallkugel „Euro zerstört Europa und vernichtet Wohlstand“

„Der Crash ist die Lösung“, mag zunächst heftig klingen. Aber wenn man darüber nachdenkt, was seit 2008 alles passiert ist - Weltfinanzkrise, Pleitegefahren in vielen europäischen Ländern - dann fragt man sich, was auf uns noch zukommen könnte. Marc Friedrich, Ökonome, Querdenker, Honorarberater und Bestsellerautor, über das große Währungsexperiment und seine Folgen.