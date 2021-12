Svetlana Kerschner 04.12.2015 Lesedauer: 1 Minute

Mark Zuckerberg Spudy Invest begrüßt Spende des Facebook-Gründers

Anlässlich der Geburt seiner Tochter will Mark Zuckerberg schrittweise 99 Prozent seiner Anteile an Facebook - das sind 45 Milliarden US-Dollar - für wohltätige Zwecke spenden. Kritiker werfen dem Facebook-Gründer vor, mit der Spende nur PR für sein soziales Netzwerk betreiben und Steuern sparen zu wollen. Nun nimmt Spudy Invest Zuckerberg in Schutz.