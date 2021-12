Marktstudie: Alles wird teurer - auch Fonds

Privatanleger zahlen wieder mehr für Investmentfonds. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Münchner FWW Research Services. Demnach stiegen die Ausgabeaufschläge der deutschen Publikumsfonds im vorigen Jahr. Preistreiber waren Fonds der Kategorie Alternative Investments (plus 30,3 Prozent). 2006 waren die einmaligen Gebühren beim Fondskauf noch für alle Kategorien gesunken.Auch die Gesamtkostenquote legte im vorigen Jahr bei fast allen Fondskategorien zu. Bei dieser Kennzahl werden die jährlichen Verwaltungsgebühren mit weiteren Gebühren zusammengefasst. Auch hier stiegen die Preise bei den alternativen Fonds am stärksten (plus 48,1 Prozent).Billiger wurden 2007 nur Indexfonds, sowohl beim Ausgabeaufschlag (minus 4,8 Prozent) als auch bei der Gesamtkostenquote (minus 6,9 Prozent).