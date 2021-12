Markus Drews im Interview „Endfällige Garantien bieten Sicherheit“

Canada Life ist seit mittlerweile 15 Jahren in Deutschland und hat sich zu einer festen Größe im Markt entwickelt. In der Altersvorsorge verfügen wir als einer der ersten Anbieter, der Renditechancen mit modernen Garantien verknüpfte, über einen langjährigen Erfahrungsschatz. Ich will die Erfolgsrezepte von Canada Life nutzen, um mit meinem Team und unseren Geschäftspartnern auf Maklerseite unsere Position deutlich auszubauen.Ja, das stimmt natürlich. Im Niedrigzinsumfeld sollten die Menschen aber verstehen, dass sie ohne kapitalmarktorientierte Lösungen später auch ohne die nötigen Erträge dastehen könnten. Mit modernen endfälligen Garantien müssen Kunden dabei nicht auf Sicherheit verzichten.Der Mischfonds verfügt über einen sehr langfristigen Anlagehorizont. Er wird von unserer Fondsgesellschaft Setanta aktiv gemanagt, die in Irland mehrfach Aktienmanager des Jahres war. Aktien stellen den Hauptanteil im Fonds. Das schafft Ertragschancen; die langfristige Ausrichtung macht Sachwertanlagen zudem sicherer. Anleihen dienen bei Schwankungen am Aktienmarkt als Sicherheitspuffer. Eine weitere Risikostreuung erreichen wir mit Immobilien.Wir setzen auf Diversifizierung. So wählt Setanta nicht nur Staatsanleihen der Euro-Zone, sondern etwa auch aus den USA aus. Zudem wurde der Anteil an Unternehmensanleihen seit zwei Jahren stark ausgebaut. Die breite Streuung hilft dabei, gute Erträge zu erzielen, und dient gleichzeitig der Sicherheit.Sehr gut. Die Kunden der GENERATION-Tarife erzielten seit zehn Jahren im Durchschnitt ein Plus von 6,4 Prozent pro Jahr. Die Markteinbrüche von 2008 und 2011 wurden mehr als kompensiert. Auch die Fonds in unseren anderen Produkten haben sich sehr gut entwickelt.Die meisten Garantien sind innerhalb der Canada-Life-Gruppe abgesichert. Unser Mutterkonzern verfügt seit vielen Jahren über eine ausgezeichnete Finanzstärke. Daran hat sich auch in Zeiten volatiler Märkte nichts geändert.