Matthias Weik & Marc Friedrich 14.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Matthias Weik und Marc Friedrich „Wir erwarten krasse Verwerfungen an den Finanzmärkten, die 2008 in den Schatten stellen werden“

Europa rast mit Höchstgeschwindigkeit auf den Abgrund zu. Davon sind Matthias Weik und Marc Friedrich überzeugt. In einem Auszug aus ihrem Buch „Kapitalfehler“, den sie DAS INVESTMENT.com exklusiv zur Verfügung gestellt haben, erklären sie, warum bald an den Finanzmärkten Verwerfungen kommen, die die der Finanzkrise 2008 in den Schatten stellen werden.