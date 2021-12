Max Otte „Dann wird der Goldpreis wieder steigen“

Die Inflation ist wohl vorhanden, zum Beispiel bei Vermögenspreisen im Häuser- und Aktienbereich. Die Verbraucherpreisinflation wird teilweise über die Statistik versteckt. Der Goldpreis steigt nicht, weil die westlichen Notenbanken schon fast eine sozialistische Zwangspolitik gegen das Gold und auch gegen Bargeld betreiben. Wann diese Politik unhaltbar wird, ist schwer vorherzusehen.Ich denke, dass tatsächlich ein Boden erreicht wurde. Ich denke, dass der Goldpreis wirklich nicht viel tiefer fallen kann, denn viele Goldförderer sind so gerade im Breakeven, einige sind auch nicht mehr wirtschaftlich. Bereits auf dem jetzigen Niveau wird es zu einer Verknappung des Angebots kommen.Wann, wann, wann? Das sind Fragen, die Sie einem Value-Investor besser nicht stellen. Wir sind massiv in Goldminen engagiert. Derzeit macht es keine Freude, glauben Sie mir. Aber der Anstieg wird kommen, sobald der Westen seine Zwangsbewirtschaftungsmaßnahmen aufgeben muss.Absolut nicht! Gold ist die Versicherung gegen Extremszenarien. Die stellen Sie auch sonst nicht alle zwei Jahre in Frage.