Megatrend Demografie: „38.000 Prozent Gewinn mit dem demografischen Wandel“

„Der demografische Wandel bewegt die Finanzmärkte viel stärker, als die meisten Marktteilnehmer wahrhaben wollen“, sagt Guido Lingnau, Geschäftsführer und Fondsberater von der Finanzberatung Guliver. Im Video-Interview mit schlossallee.tv erklärt Lingnau wie der demografische Wandel Angebot und Nachfrage verändert und was sich daraus für die Kapitalmärkte ergibt. Zudem stellt er fünf aktuelle Trends mit demografischem Rückenwind vor, in die es sich lohnt zu investieren.Die Guliver Finanzberatung ist auf die Zusammenhänge zwischen demografischem Wandel und den Finanzmärkten spezialisiert und hat zwei Fonds initiiert: den Guliver Demografie Wachstum (WKN: A0B6KH) und den Guliver Demografie Sicherheit (WKN: A0MQ7W).Lingnau: „Wenn man in den vergangenen 42 Jahren mit börsennotierten Fonds, den ETFs, nur noch unseren demografischen Kriterien investiert hätte, hätte man statt der 3.100 Prozent des MSCI World 38.000 Prozent erzielt.“