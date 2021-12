Mark Mobius 08.10.2012 Aktualisiert am 02.01.2013 - 16:05 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Mobius‘ Meinung: Die Reformen der Reformen

Schwellenländer-Veteran Mark Mobius von Franklin Templeton spricht über die Geldgeschosse der Zentralbanken in Europa und den USA und Reformdruck in Europa. Er sieht darin sogar Vorteile für Anleger in Schwellenländern.