Erfolg, Bestand, Sicherheit Diese 15 Lebensversicherer sind bestens aufgestellt

Das Hofheimer Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) vereint seine Studien zu Deutschlands Lebensversicherern in einem neuen Rating: Mit dem aktuellen Rating gibt es nur noch eine einheitliche Bewertung der Anbieter. Der bisherige M&M-Belastungstest ist seit diesem Jahr Teil des M&M-Ratings LV-Unternehmen. Und drei neue Teil-Ratings geben Auskunft über die Unternehmenskenngrößen zu Erfolg, Bestand und Sicherheit.

Thorsten Saal © MORGEN & MORGEN

Bereits seit 2008 analysiert M&M die Gesellschaften hinsichtlich ihrer Solvabilität und damit ihrer Krisenfestigkeit in der Zukunft, bislang in einer speziellen Bewertung. „Weit bevor überhaupt Zahlen zu Solvency II vorlagen, haben wir das Thema aufgegriffen und den Markt bewertet. Dazu haben wir vertrauliche Daten direkt bei den Versicherern abgefragt“, erklärt Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik bei M&M.

In Jahr 2017 wurden erstmalig Solvenzdaten der Gesellschaften veröffentlicht. Daraufhin wurde der M&M-Belastungstest überarbeitet: Alle analysierten Daten aus den gesondert geführten Bewertungen wurde in das Unternehmens-Rating integriert. „Wir können dem Markt eine vereinte und eindeutige Bewertung der Lebensversicherer mit dem M&M-Rating LV-Unternehmen und seinen neuen Teilratings bieten“, erklärt Saal.

Lebensversicherer gut aufgestellt

Auch wenn die Lage am Lebensversicherungsmarkt mit dem Andauern der Kapitalmarktkrise, des Krieges in der Ukraine und der Pandemie weiterhin herausfordernd bleibe, seien die Versicherer laut Saal gut aufgestellt: Insbesondere die finanzielle Stabilität sei weiterhin sehr gut. Insgesamt erhole sich der Kapitalmarkt aktuell eine leichte Erholung. Dies sorgt schon in diesem Jahr für Entlastungen beim Thema Zinszusatzreserve.

„Aufgrund der Neuerungen ist die diesjährige Verteilung im Ratingergebnis nicht mit dem Vorjahresergebnis vergleichbar“, betont Saal. Aktuell bewertete M&M 63 Lebensversicherer. Im Zuge der neuen Systematik konnten laut Saal nun ebenfalls Versicherer bewertet werden, die aufgrund ihrer besonderen Bestandsstruktur bisher in der alten Bewertungssystematik nicht berücksichtigt werden konnten.

Das aktuelle M&M-Rating LV-Unternehmen betrachtet 13 Bilanzkennzahlen der Lebensversicherer von 2017 bis 2021. Jede bewertete Gesellschaft wird im Vergleich zu den anderen Marktteilnehmern anhand eines Benchmark-Systems beurteilt, bei dem die Benchmarks im Zeitverlauf angepasst werden und Marktschwankungen mitberücksichtigt werden. Das M&M-Rating erlaube belastbare Aussagen über die Gesellschaften.