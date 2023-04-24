Dividenden und Burggräben sind die Kombination, nach der viele Investoren suchen. Das Unternehmen Morningstar stellt 10 Unternehmen vor, die regelmäßig ihre Gewinne ausschütten und sich von Konkurrenten absetzen.

Wer in Einzel-Aktien investiert, sucht nach Unternehmen, die langfristig der Konkurrenz enteilen. Weil sie eine populäre Marke haben, die Produkte den Mitbewerbern überlegen sind oder es stärkere Netzwerkeffekte gibt. Warren Buffett bezeichnete einen solchen Vorteil einmal als Burggraben („moat“). Und wenn diese Unternehmen dann noch regelmäßig Dividenden ausschütten – umso besser.

Das Analysehaus Morningstar präsentiert in einer Favoritenliste die 10 meistgekauften Aktien mit guten Dividendenrenditen und Burggraben. Eines davon ist der Energietitel Pioneer Natural Resources, der seinen Aktionären angesichts des üppigen Gewinnanstiegs im vergangenen Jahr hohe Dividenden gezahlt hat. Ob dieses Ausschüttungsniveau dauerhaft gehalten werden kann ist jedoch fraglich. „Da sich die Rentabilität im Energiesektor ändert, dürfte sich auch diese Dividende ändern“, schreibt Morningstar.

Insgesamt befinden sich in der Top-10-Liste fünf Titel aus dem Finanz- oder finanznahen Sektor, zwei aus dem Konsumsektor, zwei aus dem Gesundheitswesen und einer aus dem Energiesektor.

Die Top 10 im Überblick zeigen wir in der Galerie.

Pioneer Natural Resources 1 / 10 Pioneer Natural Resources verdient sein Geld mit Öl und Gas. Bildquelle: IMAGO / NurPhoto