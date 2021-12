Multi Family Office Focam erweitert Vorstand

Neben den beiden langjährigen Vorständen Christian Freiherr von Bechtolsheim und Andreas Rhein zeichnet ab sofort Conrad von Sydow (62) als drittes Vorstandsmitglied für das Family Office Focam in Frankfurt und München verantwortlich.

Von Sydow begann seine Karriere 1985 bei der Commerzbank und arbeitete dort in diversen leitenden Positionen. Er wechselte 2010 als Generalbevollmächtigter zu der Wolfenbütteler Privatbank C. L. Seeliger, bevor er 2012 zum Vorstand der Frankfurter Bankgesellschaft Deutschland berufen wurde, die in Kooperation mit den Sparkassen vermögende Unternehmer und Privatkunden betreut.

Bei Focam wird sich von Sydow vorrangig auf die Betreuung von Unternehmerfamilien und vermögenden Privatpersonen konzentrieren sowie den Aufbau von Direktinvestments in Unternehmen vorantreiben.