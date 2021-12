Nachfolger für Rainer Neumann R+V Versicherung beruft Vorstand für Finanzen und Kapitalanlagen

Der Aufsichtsrat der R+V Versicherung hat Marc Michallet (46) zum 01.01.2015 zum ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt. Er übernimmt die Verantwortung für das Finanzressort von Rainer Neumann (63), der zum Jahresende 2014 in den Ruhestand geht.Marc Michallet verantwortet seit Juni 2012 als Bereichsleiter das Portfolio-Management Wertpapiere der R+V Versicherungs-Gruppe. Zuvor war er 14 Jahre in London, wo er bei verschiedenen Banken in führenden Positionen arbeitete. Seine berufliche Karriere begann er 1996 im Kapitalmarktgeschäft der Hypovereinsbank in München.