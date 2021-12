Nachhaltigkeitsindex NAI: 477 Prozent in 13 Jahren

2. Sie müssen Branchen-Vorreiter im Hinblick auf die Produktgestaltung wie zum Beispiel Lebensdauer und Nutzungseffizienz, Produktsicherheit oder Recyclingfähigkeit sein.3. Sie müssen Branchen-Vorreiter im Hinblick auf die technische Gestaltung des Produktions- und Absatzprozesses, wie zum Beispiel die Minimierung des Energie- und Rohstoffverbrauchs sein.4. Sie müssen in ihrer Branche eine führende Rolle im Hinblick auf die soziale Gestaltung des Produktions- und Absatzprozesses – zum Beispiel Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz oder Förderung von Frauen sowie ethnischen und sozialen Minderheiten - übernehmen.Auf keinen Fall werden Unternehmen in den NAI aufgenommen, die ein Negativ-Kriterium - wie Atomenergie, Waffenproduktion, Diskriminierung von Frauen, Diskriminierung von sozialen oder ethnischen Minderheiten, Kinderarbeit, Tierversuche, Gentechnik in der Lebensmittelproduktion, Erzeugung von ausgesprochen umwelt- oder gesundheitsschädlichen Produkten – erfüllen. Eine Liste der 30 NAI-Unternehmen finden Sie hier