Redaktion 03.04.2020

FvS-Experte Philipp Vorndran im Video Wie Profis jetzt Aktien auswählen

An der Börse geht's weiter zu wie in einer Achterbahn: Wie gehen Vermögensverwalter jetzt vor bei der hohen Volatilität? Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, erklärt in diesem Video von Mission Money, mit welchen Schritten er bei einem Crash vorgeht.