Neodym, Yttrium, Gallium: Gute Geschäfte mit seltenen Erden

Für Anleger bieten die Exportbeschränkungen Chinas eine gute Gelegenheit, mit den seltenen Erden Geld zu verdienen. Einige der Produzenten sind börsennotiert wie etwa die China Rare Earth (WKN 590363).Daneben lockt der Preisanstieg aber neue Unternehmen auch in den Industriestaaten an: Wo wegen der Billigimporte aus China in den vergangenen Jahren Minen geschlossen oder in der Kapazität zurückgefahren wurden, wird jetzt wieder investiert.Die australische Lynas Corp (WKN 871899) etwa setzt verstärkt auf seltene Erden, genau wie die AMR Technologies (WKN A0JL2T) aus Kanada. Arafura Resources (WKN 787896) oder Avalon Ventures sind weitere Investmentmöglichkeiten zu diesem Thema.Eine gute Möglichkeit in das Trendthema „Seltene Erden“ zu investieren bietet auch das Zertifikat der RBS auf den Seltene Metalle TR Index (WKN AA0RPC). Der Index enthält aktuell 15 Aktien von Minengesellschaften, die ihr Hauptgeschäftsfeld im Bereich von seltenen Metallen haben.Bei allen Investments ist entscheidend, dass der Preisanstieg nachhaltig ist, die seltenen Erden also teuer bleiben. Da es sich hier zunächst um eine politische Entscheidung Chinas handelt, ist dies mit Unsicherheit behaftet.Allerdings nimmt die Nachfrage nach den Metallen so stark zu, dass eine Stabilisierung der Preise auf hohem Niveau oder sogar ein weiterer Anstieg wahrscheinlich ist – für Investoren also eine auch langfristig interessante Anlageidee.: Uwe Zimmer ist Vorstandsvorsitzender des Vermögensverwalters Meridio AG und einer der Experten von www.vermoegensprofis.de . In DAS INVESTMENT.com äußern sich renommierte Vermögensverwalter in regelmäßigen Kolumnen zu aktuellen Finanz- und Kapitalanlagethemen.