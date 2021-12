Redaktion 24.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Neubau der EZB Pfefferspray, Farbbeutel und Verletzte bei Demonstration

Bei einem Angriff auf den Neubau der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main sind mehr als zwei Dutzend Menschen verletzt worden. Die Aktivisten kündigten weitere Aktionen an.