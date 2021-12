Neuer Deutschland-Chef für Vontobel-Vertrieb

Matthias Klein (43) ist neuer Vertriebsleiter der Vontobel Asset Management in Deutschland. Er übernimmt hierzulande die Verantwortung für alle Vertriebsaktivitäten der Fondstochter der Schweizer Privatbank. „Wir werden unsere Aktivitäten vor allem auf die Bereiche Substanz-Aktien, Nachhaltigkeit und Alternative Investments / Rohstoffe fokussieren“, erklärt Klein.Klein kommt vom Bankhaus Bauer Privatbank in Stuttgart, wo er zuletzt verantwortlicher Geschäftsleiter war. Zuvor arbeitete er in Führungspositionen beim Vermögensverwalter Metzler Asset Management sowie bei der Sparkasse Gelsenkirchen.Für die Züricher Vontobel-Gruppe leitet Beate Meyer weiterhin den Fondsvertrieb für Großkunden. Claus Sendelbach ist bei der Frankfurter Vontobel Europe Direktor für das Geschäft mit institutionellen Kunden.