Svetlana Kerschner 10.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Neuer Dividendenfonds für den Ex-Deka-Manager Thomas Meier geht zu Mainfirst Asset Management

Schluss mit Spielplatz: Thomas Meier, ehemaliger Manager des Aktienfonds Deka-Dividendenstrategie und seit zehn Monaten in Elternzeit, kehrt in die Finanzbranche zurück. Ab Januar fängt er bei Mainfirst Asset Management an. Der Vermögensverwalter plant ein neues Produkt für den Dividendenspezialisten.