Neuer Key-Account-Manager für Honorarkonzept

Lang ist seit 1. Januar 2012 im Key-Account-Management von Honorarkonzept tätig und übernimmt ab Februar die regionale Betreuung der Honorar-Finanzberater in den ostdeutschen Bundesländern. Der Fokus seiner Arbeit liegt in der Anbindung interessierter Makler als Honorar-Finanzberater und in deren Unterstützung bei ihrem Einstieg in die Honorarberatung.Vertriebserfahrungen sammelte der ausgebildete Versicherungsfachmann unter anderem bei Swiss Life, WWK und Canada Life. Vor seinem Wechsel zur Honorarkonzept war er bei der Maklermanagement AG als Bezirksdirektor Maklervertrieb tätig.Honorarkonzept verfügt derzeit über mehr als 300 angebundene Honorar-Finanzberater.