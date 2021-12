Neues Vorstandsmitglied Salesheads holt Victor Reincke

Die auf Vermögensverwalter und Fondsmanager spezialisierte Hamburger Vertriebsberatung Salesheads hat Victor Reincke in den Vorstand berufen. Der gelernte Betriebswirt soll für das Unternehmen unter anderem das Geschäft mit Family Offices und Privatbanken vorantreiben sowie die Märkte in der Schweiz und England weiter erschließen.Der 34-Jährige war zuvor im Asset Management bei Merrill Lynch, Credit Suisse und zuletzt bei J.P. Morgan in der Schweiz tätig.Salesheads kooperiert im Asset Management seit kurzem mit der Berenberg Bank und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers.