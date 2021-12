Christian Hilmes 17.09.2008 Lesedauer: 1 Minute

Nordea: Rentenfonds mit Ausschlussprinzip

Nordea Investment Funds bietet in Deutschland einen neuen Rentenfonds an, der auf amerikanische Unternehmensanleihen setzt. Der US High Yield Bond Fund (WKN: A0LGS0) wird vom New Yorker Vermögensverwalter MacKay Shields verantwortet. Das Managerteam um Dan Roberts achtet vor allem darauf, welche Titel sie nicht in ihr Portfolio aufnehmen wollen.