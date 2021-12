Ökoworld verpflichtet Emerging-Market-Experten

Mit dem Experten Tobias Geyer nimmt Ökoworld die Emerging Markets stärker ins Visier. Geyer sammelte zuvor Praxiserfahrung bei Deka Investment und Cominvest Asset Management in Frankfurt.Als Buy-Side Aktien-Analyst Emerging Markets lieferte er dort mittels Fundamentalanalyse Investmentideen in den relevanten Märkten. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Kommentierung der Nachrichtenlage in den verantworteten Aktienmärkten und die Durchführung von Managementtreffen.Geyer bildet seit November ein Team mit den Portfoliomanagern Alexander Funk und Felix Schnella sowie dem Analysten Olaf Cörper und berichtet an Alfred Platow, den Präsidenten und Firmengründer der Ökoworld Lux S.A.