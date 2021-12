Olaf Bartsch Nordea mit neuem Vertriebsdirektor

Nordea Fonds Service verstärkt das Vertriebsteam in Deutschland: Olaf Bartsch wird ab Anfang Oktober als Vertriebsdirektor das Vertriebsgebiet Nord verantworten. In seiner Aufgabe berichtet er an den Geschäftsführer Dan Sauer, der die Gesamtverantwortung für den deutschen Vertrieb trägt.

Die Stelle ist neu geschaffen worden.



Bartsch kommt von der DekaBank, wo er zuletzt als Vertriebsdirektor Sparkassen auf Vorstands- und Führungsebene für die strategische und operative Planung des Fonds- und Zertifikategeschäfts verantwortlich zeichnete. Zuvor leitete er eine Sparkassenfiliale.

Der 39-jährige Diplom-Bankbetriebswirt verfügt außerdem über einen CEFA- (Certified European Financial Analyst) und einen CIIA- (Certified International Investment Analyst) Abschluss.