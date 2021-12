Oliver Samwer So legt Rocket-Internet-Gründer sein Geld an

345 Millionen Euro hatte Oliver Samwer, Gründer des Start-up-Beteiligungs-Unternehmens Rocket-Internet, zusammen mit seinen Brüdern Marc und Alexander über die gemeinsame Firma Global Founders Ende 2015 in verschiedene Fonds investiert. Das meldet das Online-Portal der Wirtschaftswoche und beruft sich dabei auf Auszüge aus dem Handelsregister und eine interne Unternehmens-Bilanz, die der Zeitung vorliege. Bei den privaten Investitionen der Samwer-Brüder handele es sich vor allem um Anlagen in Rentenfonds und Immobilien.Rund 185 Millionen Euro habe das Samwer-Trio allein im Deutsche Institutional Money plus IC (vormals DWS Institutional Money Plus) angelegt. Neben dem Erwerb des Berliner Ullsteinhauses im vergangenen Herbst seien die Brüder an verschiedenen Immobiliengesellschaften beteiligt, teilweise gemeinsam mit Ex-Goldman-Sachs-Manager Alexander Dibelius und Immobilienunternehmer Rolf Elgeti, will das Magazin herausgefunden haben.