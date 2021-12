Parameswara Krishnan über den Weggang von Anna Ho: Für Investoren ändert sich nichts

Und wie sieht es mit der Performance aus?Ich glaube nicht, dass sich Hos Weggang auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken wird, schließlich behalten wir ja die bisherige Anlagestrategie bei. Im Juli haben unsere Investments in China zwar einen Verlust erwirtschaftet. Unsere Anteile in der Pharmabranche gaben nach, da über Regierungsmaßnahmen spekuliert wurde, was die Aussichten der Branche überschattete. Wir glauben jedoch, dass solche Maßnahmen übertrieben sind und zukünftig nicht umgesetzt werden. Aktuell setzen wir in China verstärkt auf Infrastruktur – ein bereits in den 90er Jahren aktuelles Thema, das derzeit wieder an Fahrt gewinnt.