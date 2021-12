Personalie Lombard Odier Investment Managers ernennt Leiter Drittvertrieb für Europa

Martin Thommen war zuvor als Leiter des Wealth Managements und des Personal-Banking-Vertriebs Schweiz bei UBS Asset Management tätig. Über mehr als 30 Jahre hat Thommen bei der UBS eine Vielzahl an Managementpositionen bekleidet, darunter auch im Drittvertrieb für UBS Asset Management. Bis vor Kurzem war er zudem Mitglied des Vorstandes der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA, die er zwischen 2009 und 2014 als Präsident führte. Thommen wird sein Büro in Zürich haben. In dieser neu geschaffenen Rolle wird er an Carolina Minio-Paluello, Globale Leiterin Sales und Solutions, berichten.

Carolina Minio-Paluello, Globale Leiterin Sales und Solutions, bei Lombard Odier IM: „Bei Lombard Odier IM streben wir stets danach, die Welt um uns herum neu zu bewerten und zu überdenken. Wir verfügen über ein innovatives und spezialisiertes Investmentangebot. Es hilft Investoren dabei, den Herausforderungen in einer Phase beispiellos niedriger Zinsen zu begegnen.

In den vergangenen zwölf Monaten haben wir uns im Bereich Vertrieb und Marketing neu positioniert, um unseren Kunden einen stärker auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen und lösungsbasierten Ansatz anzubieten. Dabei haben wir in unsere Lösungs- und Vertriebsteams investiert, um unsere Fähigkeiten in den Kernmärkten zu verstärken und unseren Kunden einen besseren Service bieten zu können. Wir freuen uns sehr, Martin bei uns zu begrüßen. Er bringt eine Fülle an Erfahrungen und Einblicken mit, die wertvoll sein werden, wenn wir unseren Drittvertrieb über Europa hinweg weiter ausbauen.“