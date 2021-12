Personalie Neuer Chefökonom bei Pimco

Die globale Investment-Management-Gesellschaft Pimco stellt Joachim Fels als Managing Director und Chefökonom in der Firmenzentrale in Newport Beach, Kalifornien, ein. In seiner Position wird Joachim Fels direkt an Pimcos Investmentchef Daniel Ivascyn berichten.Ivascyn sagt dazu: „Joachim Fels ist ein hoch angesehener, globaler Wirtschaftsexperte, der mit seinem umfassenden Fachwissen einen bedeutenden Beitrag zu Pimcos Anlageprozess leisten wird. Er verstärkt unser erfahrenes und starkes Portfoliomanagementteam, das wiederholt seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, konsistent Mehrwert für unsere Kunden zu generieren.“Fels war vor seinem Wechsel zu Pimco Managing Director und Chefökonom bei Morgan Stanley. Von 1992 bis 1996 war er bei Goldman Sachs als Executive Director und internationaler Ökonom und zuvor fünf Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Darüber hinaus war er Gründungsmitglied des EZB-Schattenrats, dem er von 2002 bis 2008 angehörte, sowie Mitglied des Wirtschafts- und Währungsausschusses des deutschen Bankenverbandes von 2002 bis 2010.Im Laufe des vergangenen Jahres baute Pimco die Kapazitäten in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen, Aktien und Multi-Asset-Strategien mit der Neueinstellung von 28 hochrangigen Anlagespezialisten und Branchenexperten weiter aus. Unter den jüngsten Neueinstellungen sind:• Marc Seidner, Managing Director und Portfoliomanager, der als Investmentchef für nicht-traditionelle Strategien zu Pimco zurückkehrte.• Wirtschaftsnobelpreisträger Professor Michael Spence, Fakultätsmitglied der Stern School of Business an der New York University, der das Unternehmen in Sachen gesamtwirtschaftliche und globale politische Aspekte berät.• Gene Sperling, ehemals Wirtschaftsberater der Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama, der als Berater für wirtschaftspolitische Fragen in den USA fungiert.• Geraldine Sundstrom, Managing Director und Portfoliomanagerin in Pimcos Asset-Allocation-Team.