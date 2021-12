PIIGS, Schwellenländer, Industrienationen – was Staatsanleihen bringen

Themen-Special Rentenfonds 1.391 Rentenfonds sind in Deutschland zugelassen. Ihr Volumen liegt bei insgesamt 151,9 Milliarden Euro. Mit den richtigen Produkten lassen sich nette und nervenschonende Renditen erzielen. >> zum Themen-Special Rentenfonds

Der Zusammenhang: Vertrauen Investoren einem Schuldner besonders, kaufen sie verstärkt seine Anleihen. Man bekommt sie dann nur noch zu einem hohen Preis, was den Gewinn, also die Rendite, drückt. Die Schuldner wiederum können weitere Kredite zu einem niedrigeren Zinssatz aufnehmen, was ihre Kosten drückt.Umgekehrt verhält es sich, wenn Anleger einem Schuldner nicht vertrauen. Die Kurse für bestehende Anleihen fallen. Für weitere Schulden muss der Schuldner erhöhten Zinsen bieten. Das belastet seine Finanzen zusätzlich und kann im Extremfall wie ein Brandbeschleuniger wirken.