Pimco GIS Mortgage Opportunities Pimco legt Fonds für hypothekenbesicherte Wertpapiere auf

Pimco hat den OGAW-konformen Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund aufgelegt. Der Fonds verfolgt das Ziel, durch Anlagen in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere über Marktzyklen hinweg absolute Renditen zu erzielen. Verwaltet wird der Fonds von Daniel Hyman, Alfred Murata und Josh Anderson.

Der Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund bietet Anlegern die Möglichkeit, sich im globalen Markt für Mortgage-Backed Securities (MBS) zu engagieren. Der Fonds ist nicht an eine klassische Benchmark gebunden ist. Das Management-Team kann taktisch in verschiedene Teilsektoren des weltweiten MBS-Markts investieren und die Exposition gegenüber verschiedenen Risikofaktoren wie Zins- und Kreditrisiko aktiv steuern.

Innerhalb des Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund werden mehrere Anteilsklassen in verschiedenen Währungen angeboten. Per 30. Januar ist er in Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden, Singapur, Spanien und dem Vereinigten Königreich registriert.