Zwei in eins: ESG und Income PIMCOs ESG-Income-Strategie: nachhaltig und ertragsorientiert

PIMCOs ESG-Income-Strategie ist ein benchmarkunabhängiges Portfolio, das über die Flexibilität verfügt, in diverse Bereiche der globalen Anleihenmärkte zu investieren. Dabei liegt der Fokus auf ESG-orientierten Gesichtspunkten sowie auf einer attraktiven und stabilen Ertragsausschüttung. Die Strategie legt in ertragsorientierte Wertpapiere an, die gemäß dem hauseigenen Research von PIMCO überzeugende ESG-Eigenschaften aufweisen, und begrenzt Engagements in Branchen und Emittenten, die dem verantwortungsbewussten Investieren entgegenstehen.

Ein nachhaltiger Anlageansatz

Die ESG-Income-Strategie greift auf den bewährten und disziplinierten ESG-Anlageansatz von PIMCO zurück. Das ESG-Team von PIMCO ist auf allen Ebenen in den breit angelegten Researchprozess der Gesellschaft integriert, sodass wesentliche nachhaltigkeitsorientierte Faktoren schon seit vielen Jahren in unseren Top-down- und Bottom-up-Anlageprozess einfließen: Diese Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung langfristiger Anlagemöglichkeiten und -risiken, wobei die relevanten ESG-Aspekte je nach Anlageklasse variieren. ESG-Integration bedeutet jedoch nicht, dass ESG-Ziele über finanzielle Ziele gestellt werden.

Der ESG-Ansatz von PIMCO beruht auf drei Leitprinzipien: einem Ausschluss von Anlagen, die den Nachhaltigkeitsprinzipien grundlegend entgegenstehen, einer Evaluation der Anlagen aus ESG-Perspektive und einem Dialog mit den Emittenten, um sie in der Verbesserung ihrer ESG-bezogenen Geschäftspraktiken zu unterstützen.

Unser hauseigenes ESG-Bewertungsmodell informiert umfassend und unterstützt die Portfoliomanager in ihren Anlageentscheidungen; außerdem liefert es eine umsichtige und unabhängige Einschätzung der Wertpapiere aus ESG-Perspektive. Die proaktive und kollaborative Einbindung der Anleihenemittenten ist ein wesentlicher Bestandteil von PIMCOs ESG-Anlageprozesses. Als weltweit führender Anleihenmanager kann PIMCO seine Größe und seine Beziehungen zur oberen Managementebene nutzen, um einen positiven Wandel voranzutreiben, das Renditepotenzial zu verbessern und die Risiken für unsere Kunden zu verringern.

Rolle im Portfolio

Die ESG-Income-Strategie kann eine attraktive Lösung für Anleger sein, die einen benchmarkunabhängigen und flexiblen Ansatz zur Generierung attraktiver laufender Erträge unter Berücksichtigung der ESG-Thematik wünschen. Die Strategie trachtet danach, auf verantwortungsvolle Weise einen beständigen Einkommensstrom zu generieren, ohne übermäßige Risiken einzugehen, und legt den Schwerpunkt auf eine intensive Zusammenarbeit mit nachhaltigen Anleihenemittenten.

Mehr über unseren ESG-Anlageansatz und unser Produktangebot finden Sie hier, darunter unser jüngster nach SFDR Artikel 9 klassifizierter ESG-Fonds.

Rechtliche Hinweise

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse.

Alle Investments enthalten Risiken und können an Wert verlieren. Anlagen am Anleihenmarkt unterliegen Risiken wie zum Beispiel Markt-, Zins-, Emittenten-, Kredit-, Inflations- und Liquiditätsrisiken. Der Wert der meisten Anleihen und Anleihenstrategien wird durch Zinsänderungen beeinflusst. Anleihen und Anleihenstrategien mit längerer Duration sind häufig sensitiver und volatiler als Papiere mit kürzerer Duration; die Anleihenpreise sinken in der Regel, wenn die Zinsen steigen, und das aktuelle Niedrigzinsumfeld erhöht dieses Risiko. Verringerungen der Kreditfähigkeit des Anleihenkontrahenten können zu einer niedrigeren Marktliquidität und einer höheren Kursvolatilität beitragen. Der Wert von Anlagen in Anleihen kann bei der Rücknahme über oder unter dem ursprünglichen Wert liegen. Anlagen in Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten und/oder im Ausland begeben wurden, können mit höheren Risiken aufgrund von Wechselkursschwankungen sowie wirtschaftlichen und politischen Risiken behaftet sein. Dies gilt vor allem für Schwellenländer. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere können aufgrund des Risikos einer vorzeitigen Rückzahlung empfindlich auf Zinsveränderungen reagieren, ihr Wert kann mit der Einschätzung der Bonität des Emittenten durch den Markt schwanken, und obgleich sie im Allgemeinen durch einen staatlichen, staatsnahen oder privaten Bürgen besichert werden, gibt es keine Garantie, dass der Bürge seine Verpflichtungen erfüllt. Hochrentierliche, niedriger bewertete Wertpapiere bergen ein höheres Risiko als höher bewertete Wertpapiere. Portfolios, die darin anlegen, können einem höheren Kredit- und Liquiditätsrisiko unterliegen als andere Portfolios. Aktien können sowohl wegen der tatsächlichen als auch der empfundenen allgemeinen Markt-, Konjunktur- und Branchenbedingungen an Wert verlieren. Derivate können mit bestimmten Kosten und Risiken wie Liquiditäts-, Zins-, Markt-, Kredit- und Verwaltungsrisiken sowie dem Risiko verbunden sein, dass eine Position nicht zum günstigsten Zeitpunkt glattgestellt werden kann. Durch Anlagen in Derivaten kann der Verlust den Wert des investierten Kapitals überschreiten.

PIMCO hat sich verpflichtet, Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in unseren breit angelegten Research-Prozess zu integrieren und mit Emittenten in einen Dialog über Nachhaltigkeitsfaktoren und unsere Klimawandel-Investmentanalyse zu treten. Bei PIMCO definieren wir ESG-Integration als die konsequente Berücksichtigung wesentlicher ESG-Faktoren in unserem Investment-Research-Prozess, die unter anderem Risiken des Klimawandels, soziale Vielfalt, Inklusion und soziale Gleichberechtigung, regulatorische Risiken und Personalmanagement umfassen können. Weitere Informationen finden Sie im „Environmental, Social and Governance (ESG) Investment Policy Statement“ von PIMCO.

ESG-Investments sind von Natur aus qualitativ und subjektiv, und es gibt keine Garantie dafür, dass die von PIMCO verwendeten Faktoren oder das von PIMCO ausgeübte Urteilsvermögen die Meinung eines bestimmten Anlegers widerspiegeln, und die von PIMCO verwendeten Faktoren können von den Faktoren abweichen, die ein bestimmter Anleger bei der Bewertung der ESG-Praktiken eines Emittenten für relevant hält. Bei der Bewertung eines Emittenten ist PIMCO auf Informationen und Daten angewiesen, die aus freiwilligen Meldungen oder Meldungen Dritter stammen, die unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar sein können oder widersprüchliche Informationen und Daten in Bezug auf einen Emittenten enthalten, was in jedem Fall dazu führen könnte, dass PIMCO die Geschäftspraktiken eines Emittenten in Bezug auf seine ESG-Praktiken falsch bewertet. Sozial verantwortliche Normen unterscheiden sich je nach Region, und die ESG-Praktiken eines Emittenten oder die Bewertung der ESG-Praktiken eines Emittenten durch PIMCO können sich im Laufe der Zeit ändern. Es gibt keine Garantie dafür, dass die angewandte ESG-Anlagestrategie oder -techniken erfolgreich sein werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse.

Es wird keinerlei Gewähr dafür übernommen, dass die angegebenen Anlagestrategien in jedem Marktumfeld erfolgreich durchsetzbar und für alle Anleger angemessen sind. Anleger sollten daher ihre Möglichkeiten eines langfristigen Engagements insbesondere in Phasen rückläufiger Märkte überprüfen. Ausblick und Strategien können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Anlageexperten konsultieren.

Diese Veröffentlichung gibt die Meinungen des Verfassers wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Das vorliegende Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung für ein bestimmtes Wertpapier, eine Strategie oder ein Anlageprodukt dar. Die hier enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; es wird jedoch keine Gewähr übernommen.

PIMCO erbringt Dienstleistungen für qualifizierte Institutionen, Finanzintermediäre und institutionelle Anleger. Privatanleger sollten sich an ihren eigenen Finanzberater wenden, um die für ihre finanzielle Lage am besten geeigneten Anlageoptionen zu ermitteln. PIMCO Europe GmbH (HRB 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland ist in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß §15 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen. | Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis darf kein Teil dieser Materialien in irgendeiner Form vervielfältigt oder in anderen Publikationen zitiert werden. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit eine Marke von Allianz Asset Management of America L.P. ©2021, PIMCO