Premiere: Credit Suisse plant Publikums-Hedgefonds

Der Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy soll in den kommenden Monaten in Luxemburg aufgelegt werden. Nach Angaben der Finanzagentur Citywire plant die Gesellschaft, den Fonds in ganz Europa zum Vertrieb zuzulassen.Der neue Dach-Hedgefonds, der sowohl für institutionelle als auch für private Anleger erhältlich sein wird, soll wöchentliche Liquidität bieten. Als Zielfonds kommen Hedgefonds, die unterschiedliche Strategien - von Event-Driven- und Convertible-Arbitrage-, über Global Macro- bis hin zu Managed-Futures-Strategien – verfolgen ins Portfolio.