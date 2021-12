Private-Equity-Experte F&C Investments verpflichtet David Walker

David Walker wechselt zu F&C Investments und verantwortet dort künftig als Investmentdirektor die Private-EquityBereichen Europäische Fonds sowie Co-Investments und Investments in Erneuerbare Energien. Am Standort Edinburgh verstärkt er das Private-Equity-Fonds-Team von F&C und berichtet an dessen Leiter Hamisch Mair.Walker war zuvor für 14 Jahre lang die Europäische Investitionsbank (EIB) und den European Invesmtent Fund (EIF) in Luxemburg tätig. Zuletzt war er Leiter Infrastrukturfonds. Eine frühere Position war die des stellvertretenden Leiters Aktienfonds beim EIF.