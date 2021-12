Provisionen mit Honoraren kombinieren Makler interessieren sich für Honorarvermittlung

Jeder zweite Makler ist an der Honorarvermittlung interessiert, so das Ergebnis einer Blitz-Umfrage der Maklermanagement.ag. Der Finanzdienstleister befragte mehr als 200 Makler im Rahmen seiner Infotage vom 27. Januar bis 4. Februar in sechs deutschen Städten durch.

Ein weiteres Ergebnis: Jeder vierte Makler hat bereits Praxiserfahrung in der Honorarvermittlung und vermittelt sowohl Brutto- als auch Nettotarife. 73 Prozent der Besucher zeigten sich bereit, weitere Schulungen von Maklermanagement.ag zur Honorarvermittlung zu besuchen.