Bluebay-Investmentchef „Putin wittert Chance für eine neue Sowjetunion“

Der Anstieg der Covid-19-Infektionszahlen in diesem Winter ist eher unkritisch, sagt Mark Dowding, Investmentchef bei Bluebay Asset Management. Grund zur Beunruhigung gibt es an anderer Stelle: Die Aufstockung der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine birgt geopolitisches Konfliktpotenzial.