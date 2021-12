Regelmäßige Erträge in schwieriger Marktphase Drei Gründe, die jetzt für Dividenden-Titel sprechen

Wachstumsstarke Aktien, darunter Titel aus dem Technologiesektor, haben in den vergangenen drei Jahren den Bullenmarkt bei US-Aktien auf Rekordhochs getrieben. In Phasen geopolitischer Unsicherheit schneiden entsprechende Titel in der Regel besser ab als der Aktienmarkt insgesamt.

Im Sog der jüngsten Volatilität am Markt verstärkten sich jedoch Anzeichen, dass viele wachstumsorientierte Anleger ihre Haltung ändern. Angesichts der anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China und Anzeichen für ein langsameres Wachstum der Weltwirtschaft scheint der Markt eher an stabilen Unternehmen mit nachweislich beständigem Dividendenwachstum interessiert zu sein.

Dividenden werden häufig aus den Gewinnen entnommen und sind für Unternehmen eine Möglichkeit, Anleger zu vergüten. In aller Regel handelt es sich dabei um regelmäßige Barzahlungen, die oft vierteljährlich oder jährlich erfolgen.

Allerdings sind nicht alle dividendenzahlenden Aktien gleich, und unsere Strategie ist nicht auf Aktien mit hoher Dividendenrendite konzentriert. Als langfristig orientierte Anleger besteht unsere Strategie darin, in Unternehmen mit steigenden Dividenden beziehungsweise in Unternehmen mit nachweislich erheblichem und nachhaltigem Dividendenwachstum anzulegen. Die Gründe hierfür sind:

1. Unternehmen mit steigenden Renditen schneiden langfristig gut ab

Nach unserer Auffassung können hochwertige, ertragsstarke Unternehmen interessante Alternativen zu Investments am Anleihenmarkt darstellen. Häufig bieten sie jedoch nicht die nachhaltigen Wachstumsaussichten, die Unternehmen mit steigenden Dividenden aufweisen können.

Unserem Research zufolge ist bei Unternehmen mit steigenden Dividenden in der Regel ein größerer langfristiger Kurszuwachs zu beobachten als bei Unternehmen, die ihre Dividenden unverändert belassen oder keine Dividenden zahlen. In der Regel weisen sie verglichen mit diesen Unternehmen auf Dauer auch weniger Volatilität auf.

Nach unserer Auffassung sind diese Performance-Merkmale das Resultat der robusten Geschäftsmodelle und von Geschäftsleitungen, die sich der Zahlung einer steigenden Dividende durch das Auf und Ab des Konjunkturzyklus verschrieben haben.

2. Unternehmen mit steigenden Dividenden sind in der Regel Marktführer

Nach unserer Auffassung starten die Unternehmen, die unseren Anforderungen für Dividendenwachstum genügen, mit einem großen Vorsprung. Unser Fokus liegt jedoch darauf herauszufinden, welche dieser Aktientitel in der besten Position sind, diesen Wettbewerbsvorsprung künftig zu erhalten und auszubauen.

Wir versuchen, Dividend Grower zu identifizieren, die:

in ihren Branchen oder Marktnischen führend sind;

langfristige Wachstumschancen und damit das Potenzial für erhöhte Rentabilität haben; und

die über eine Geschäftsführung verfügen, die vernünftige Entscheidungen zur Kapitalallokation nachgewiesen hat, darunter Investitionen in künftiges Wachstum und die Ausschüttung steigender Dividenden an die Anleger.

Wir haben festgestellt, dass ein Zeitraum von zehn Jahren mit steigenden Dividenden ein gutes Maß für die Solidität eines Unternehmens ist. Die meisten Unternehmen dürften irgendwann in diesen 10 Jahren auch eine schwächere wirtschaftliche Phase erleben. Doch unsere Erfahrung zeigt, dass einige Unternehmen widerstandsfähiger sind als andere.

Nach unserer Auffassung weisen Unternehmen, die ihre Dividenden in acht der vergangenen zehn Jahre – ohne Kürzung – weiter steigern konnten, ein gewisses Maß an finanzieller Stärke auf. Wir halten zudem nach Unternehmen Ausschau, die ihre Dividenden in dieser Zeit mindestens verdoppelt haben.