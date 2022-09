Nachfolge-Berater klärt auf Darum solltest du dich nicht auf die gesetzliche Erbfolge verlassen

Wenn es zu einem Todesfall in der Familie kommt, ist es gut, wenn das Erbe bereits geregelt wurde. Worauf man bei der Suche nach einem Vormund für sein Kind achten muss und wann eine Stiftung sinnvoll ist, erklärt Jörg Plesse in der neuen Episode von „Think. Or Sink“ mit DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers.